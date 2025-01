Tornado in Sicilia: immagini impressionanti da Avola

Video dalla rete

Un tornado ha colpito la bassa valle del fiume Asinaro, tra Noto e Avola, in Sicilia. Questo evento si è verificato in un contesto di maltempo estremo, caratterizzato da intense piogge e forti raffiche di vento. Le prime informazioni dalle aree interessate indicano che il tornado ha causato la caduta di numerosi pali dell’energia elettrica, portando a un ampio blackout nella zona colpita.Immagini spettacolari mostrano il tornado in movimento tra le campagne della provincia di Siracusa, con evidenti sollevamenti di polvere e detriti attorno al cono. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e sono attese ulteriori notizie sui danni causati.

