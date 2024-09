Video dalla rete

Uno splendido esemplare di delfino si è esibito in una serie di salti e tuffi davanti alla spiaggia di Torvajanica, nei pressi di Pomezia e a pochi chilometri da Ostia. Il cetaceo ha attirato la curiosità dei bagnanti. Ecco il video pubblicato sul profilo Instagram Welcome to Favelas.

