Tosca canta nella foresta: come pubblico soltanto alberi. Il video in anteprima

«Naturalmente pianoforte» è un festival di musica e molto altro che si svolge in numerose località all’interno del Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, una delle aree forestali più pregiate d’Europa situata nel territorio della provincia di Arezzo. In occasione dell’edizione 2024 (che ha avuto luogo dal 16 al 21 luglio), Tosca ha scelto di esibirsi in un palcoscenico unico e straordinario all’indomani del suo concerto di Pratovecchio. In collaborazione con il presidente del Parco Luca Santini, e l’associazione Pratoveteri che organizza il festival, la cantante ha eseguito il brano «Sogna fiore mio (Ninna nanna sopra la tarantella)» di Ambrogio Sparagna, una canzone del repertorio di Tosca che da molti anni svolge ricerca nella musica d’autore e popolare di tutto il mondo. Ad ascoltare Tosca non c’erano spettatori ma solo gli alberi della foresta, unico «pubblico» ammesso, con il sottofondo del torrente Gorgone e il canto degli uccelli. La performance, alla quale hanno partecipato Fabia Salvucci, il chitarrista Massimo De Lorenzi e il resto della band di Tosca composta da Giovanna Famulari, Luca Scorziello e Arabella Rustico, è stata registrata in questo video che il Corriere mostra in anteprima esclusiva.

