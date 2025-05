Totti a Milly Carlucci: «Io a Ballando? Ma se alle 20 già dormo.. Bobo Vieri sì che aveva le movenze giuste!»

Video dalla rete

Ospite di Milly Carlucci a «Sognando… Ballando con le stelle» su Rai1 , Francesco Totti ha valutato le prestazioni dei suoi colleghi ex-calciatori che dopo il doppio passo sui campi da calcio si sono cimentati col passo doppio in pista. «Bobo? Mi stupisce abbia partecipato, è molto riservato… però c’ha le movenze da attaccante!», commenta l’ex capitano giallorosso. E su Delvecchio invece rivela: «È un ballerino nato, subito dopo gli allenamenti andava a ballare». In chiusura, Milly Carlucci ha provato a convincerlo a partecipare alla prossima stagione di Ballando con le stelle: «Ma se alle 20.30 già dormo!», ha risposto. Il campione ha quindi firmato il ‘contratto’ in diretta tv, ma poi spiazza tutti dicendo: «Quella non è la mia vera firma!».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA