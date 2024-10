Totti-Jacobelli, il video postato da Ilary Blasi: «A ma’, hai sentito…?»

Video dalla rete

Arriva su Instagram, tramite uno sketch sul palco dell’attore e regista Paolo Camilli, l’ironica reazione di Ilary Blasi alla notizia della nuova (presunta) fiamma di Francesco Totti, la giornalista sportiva e influencer Marialuisa Jacobell. Va in scena un’ipotetica conversazione tra Ilary e la madre: «Ah ma’, hai sentito?», dice la finta Ilary. «Non è che è il fantasma di una borsa rimasta nel soppalco?», replica all’altro capo della cornetta sua madre, una battuta sulla guerra delle borsette e dei Rolex tra Blasi e Totti finita anche in tribunale. «No ma’, peggio, qua non vedo le borse, vedo la Gente… Mi sa che mi aspetta una serata, neraaaa». E giù risate del pubblico, che ha colto il doppio senso.

