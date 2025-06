Tragedia sfiorata al largo di Bali: traghetto turistico si ribalta con 89 persone a bordo

Video dalla rete

L’imbarcazione, colpita da una violenta ondata, ha iniziato ad imbarcare acqua e si è inclinata rapidamente, causando il panico tra i presenti.

Le immagini dell’incidente, riprese dai passeggeri e circolate sui social, mostrano scene drammatiche: persone che tentano disperatamente di sfondare i finestrini, urla e caos mentre una barca vicina lancia corde per aiutare chi cercava di mettersi in salvo.

In un altro video, l’imbarcazione – identificata come Tanis, con una capienza di 125 posti – appare già ribaltata su un fianco, con i passeggeri in acqua aggrappati a salvagenti.

Il traghetto era partito da Lembongan intorno alle 16:30, diretto verso Sanur, sulla costa sud-orientale di Bali. A bordo si trovavano 77 turisti stranieri e 12 cittadini indonesiani.

Secondo le autorità locali, l’imbarcazione è stata colpita da forti onde da poppa, che ne hanno compromesso la stabilità.

Nonostante l’emergenza, l’intervento tempestivo di altre imbarcazioni e testimoni ha permesso di evacuare tutti i passeggeri in sicurezza entro le 18:30, evitando vittime o feriti gravi.

Squadre di sommozzatori sono state inviate sul posto per ispezionare il relitto e assicurarsi che nessuno fosse rimasto intrappolato sottobordo.