Tragedia sfiorata in crociera: la vetrata si stacca e precipita sulle sdraio sottostanti

Una passeggera di una nave da crociera ha immortalato il momento spaventoso in cui un grande pannello di vetro è caduto dalla finestra di un ristorante, frantumandosi sulle sedie a sdraio sottostanti. Il filmato è stato girato domenica 8 giugno da Tytti Tuliainen, creatrice di contenuti di viaggio, che stava cenando sulla nave da crociera Symphony of the Seas della Royal Caribbean quando ha sentito il finestrino scricchiolare.

Tuliainen ha raccontato che stava pranzando quando «all’improvviso, abbiamo sentito un forte botto e abbiamo notato che uno dei pannelli della finestra a tutta altezza si era frantumato in piccoli pezzi dall’esterno. Poco dopo, il vetro è caduto sul bordo della piscina sottostante». La nave stava virando per attraccare alla sua prima tappa programmata, Port Canaveral, in Florida, dopo aver lasciato Cape Liberty a Bayonne, nel New Jersey.

Secondo quanto riferito dagli ospiti, la situazione avrebbe potuto causare feriti o peggio se un cameriere del ristorante, Nitin Kumar, dopo aver visto il netro rompersi non si fosse affrettato ad avvisare i passeggeri sdraiati sulle sedie a sdraio di spostarsi in tempo.