Tram deraglia e si infila in un negozio a Oslo

Martedì mattina a Oslo, in Norvegia, un tram è deragliato sfondando le vetrine e entrando nel negozio Eplehuset, un retailer della Apple. Il tram avrebbe dovuto svoltare a sinistra, ma è deragliato proseguendo dritto fino a sfondare la vetrina del negozio. Il deragliamento è avvenuto a un incrocio su Storgata, una delle arterie principali della capitale norvegese, vicino alla stazione ferroviaria di Oslo.Al momento dello schianto a bordo del mezzo c’erano 20 passeggeri, 4 sono rimasti feriti. L’edificio di 4 piani in cui al pian terreno si trova il negozio contro cui si è schiantato il tram, è stato evacuato per verificare l’eventuale presenza di danni strutturali.

