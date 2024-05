Trento, fischi e striscioni degli ambientalisti contro Salvini. Il ministro: «Voi volete le auto elettriche prodotte in Cina dove bruciano il carbone»

Video dalla rete

Alcuni attivisti di Greenpeace hanno fischiato ed esposto degli striscioni prima dell’inizio dell’intervista del vice premier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al teatro stabile nell’ambitodel Festival dell’Economia di Trento.

«Complimenti ai fischiettanti, un applauso ai creativi che accolgono Trento. Più forte l’applauso, grazie ragazzi, rendete frizzante la giornata…quelli che vogliono le auto elettriche prodotte in Cina dove bruciano il carbone per inquinare di meno a Trento, non avete capito niente della vita» ha detto Salvini rivolto agli attivisti.