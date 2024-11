Trump al Madison Square Garden per la Mma, il campione mondiale dei massimi Jones gli regala la sua cintura

Video dalla rete

Acclamato come una star al Madison Square Garden di New York. Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, sabato ha partecipato all’evento Mma UFC 309. In programma c’erano diversi combattimenti, il pugilato è una delle passioni di Trump. Insieme a lui anche il miliardario Musk e altri alleati.​Il pugile Jon Jones ha vinto il match per il campionato mondiale dei pesi massimi contro Stipe Miocic, e ha donato la sua cintura a Trump.

