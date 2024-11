Video dalla rete

Il presidente eletto si trovava sul campo da golf a West Palm Beach, in Florida, quando ha fermato la sua golf cart per complimentarsi con una ragazzina per i suoi capelli. «Oh, adoro quella ragazzina. Mi piacerebbe avere quei capelli. Voglio i suoi capelli. Posso comprare i suoi capelli? Ti pagherò milioni», dice Trump.

