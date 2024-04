Trump condivide un’immagine di Biden con mani e piedi legati: è polemica

Video dalla rete

(LaPresse) Donald Trump ha pubblicato sul social Truth un video che ha scatenato non poche polemiche. Le immagini mostrano il portellone di un pick-up su cui figura il presidente degli Stati Uniti da una corda. Nel suo post poi il tycoon ha scritto “3/28/24 LONG ISLAND, NEW YORK…”. Subito è arrivata la condanna da parte di Michael Tyler, direttore delle comunicazioni della campagna di Biden. «Trump incita regolarmente alla violenza politica ed è ora che la gente prenda questa cosa sul serio: basta chiedere agli agenti di polizia del Campidoglio che sono stati attaccati mentre proteggevano la nostra democrazia il 6 gennaio» ha affermato. Non è mancata la replica di Steven Cheung, portavoce della campagna del candidato repubblicano: «Quella foto era sul retro di un pick-up che viaggiava lungo l’autostrada. I democratici e i pazzi non solo hanno invocato una spregevole violenza contro il presidente Trump e la sua famiglia, ma stanno effettivamente utilizzando come arma il sistema giudiziario contro di lui»

