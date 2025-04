Trump dal balcone della Casa Bianca: «Papa Francesco era un brav’uomo, lavorava sodo e amava il mondo»

Video dalla rete

Milano, 21 apr. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha reso omaggio a Papa Francesco durante l’Easter Egg Roll della Casa Bianca. «Ho appena firmato un ordine esecutivo che mette le bandiere del nostro Paese a mezz’asta in onore di Papa Francesco», ha detto il tycoon rivolgendosi alla folla sul South Lawn dal balcone della Blue Room con al fianco la moglie Melania, «era un brav’uomo. Lavorava sodo. Amava il mondo. Ed è un onore per me farlo». Trump incontrò il Papa in Vaticano durante il suo primo mandato nel 2017. Qui le altre reazioni dal mondo alla morte di papa Francesco .

