Trump interrompe il comizio: «Non facciamo domande, mettete Pavarotti che canta “Ave Maria”»

(LaPresse) Donald Trump scatenato a un comizio a Oaks, in Pennsylvania. «Mettete Pavarotti che canta Ave Maria», ha chiesto il candidato repubblicano, interrotto durante il suo discorso per un’emergenza medica in sala. Due persone erano svenute. «Alzate il volume, bello forte. Non facciamo altre domande, ascoltiamo solo la musica. Chi diavolo vuole sentire altre domande». ha detto ancora il tycoon dal palco.

