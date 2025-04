Video dalla rete

(LaPresse) – Momento di raccoglimento davanti al feretro di Papa Francesco per Donald Trump e la moglie Melania. Il Presidente degli Stati Uniti, arrivato alle 9,30 nella Basilica vaticana , è vestito di nero come la first lady in tailleur nero con una veletta dello stesso colore.

