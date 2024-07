Trump prende in giro Kamala Harris: «La chiamo ‘Laughing Kamala’, è pazza»

Video dalla rete

«La chiamo “Laughing Kamala”, avete mai visto come ride? È pazza. Sapete, una risata può dire molto. No, sul serio, lei è fuori di testa. Non è pazza quanto Nancy Pelosi. Avete visto che adesso Nancy Pelosy sta tradendo Biden? Avete visto? Si è rivoltata contro di lui come un cane»: questa una parte dell’intervento di Trump nel corso del comizio a Grand Rapids, in Michigan.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA