Le elezioni in Usa

Trump regala 100 dollari ad una madre per pagare la spesa: è polemica sui social

L'ex presidente Usa, ora candidato alla Casa Bianca, ha preso una banconota dal suo portafoglio per darla a una donna della Pennsylvania. Per alcuni il gesto, in campagna elettorale, sarebbe «illegale»

Di Redazione | 25 Settembre 2024