Trump scende a fatica le scale del sagrato di San Pietro per i funerali di Papa Francesco

Le immagini mostrano Donald Trump , accompagnato dalla moglie Melania, in piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco . Il presidente degli Stati Uniti scende le scale sul sagrato di San Pietro per prendere posto nella fila riservata ai capi di Stato e alle autorità: il tycoon, hanno notato diversi utenti sul web, sembra scendere con andatura leggermente claudicante.

