Trump sulla pugile Khelif: «Lui ha vinto…lei ha vinto l’oro»

Video dalla rete

(LaPresse) Donald Trump commenta l’oro vinto alle Olimpiadi da Imane Khelif e torna a fare ironia sull’identità sessuale della pugile algerina, finita al centro di un caso mediatico internazionale a Parigi 2024. “Mi congratulo con la donna che da uomo si è trasformata in pugile”, ha detto l’ex presidente Usa durante un comizio a Bozeman, in Montana, a sostegno del candidato repubblicano Tim Sheehy. “Avete visto che lui ha vinto…lei ha vinto la medaglia d’oro”, ha proseguito il tycoon, di nuovo in corsa per la Casa Bianca. Trump ha parlato anche dall’azzurra Angela Carini, prima avversaria di Khelif alle Olimpiadi, che ha abbandonato l’incontro dopo 46 secondi. “Che dire della giovane e bella pugile italiana? E’ un’ottima boxer contro altre donne”, le parole del candidato repubblicano alle presidenziali americane.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA