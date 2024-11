Trump vola in Texas e assiste con Musk al lancio del razzo Starship

Video dalla rete

(LaPresse) Dalla base di Brownsville, in Texas, SpaceX ha effettuato il sesto lancio di prova del suo nuovo razzo Starship. Al test erano presenti il fondatore Elon Musk e il presidente eletto Donald Trump. Nei test precedenti, SpaceX era riuscita a ricatturare l’enorme booster del razzo, ‘Super Heavy’, attraverso i meccanismi predisposti sulla rampa di lancio.

In questa occasione, pochi minuti dopo il decollo, i responsabili della missione hanno annullato la cattura del booster del primo stadio per motivi non specificati e hanno optato per un atterraggio nell’oceano.