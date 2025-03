Tumore al seno, Humanitas introduce l’Intelligenza Artificiale per la diagnosi precoce

Video dalla rete

(LaPresse) Humanitas introduce nei mammografi dei suoi ospedali e Medical Care un innovativo software di Intelligenza Artificiale per migliorare la qualità e l’efficacia della diagnosi del tumore al seno, patologia che in Italia colpisce circa 60mila donne ogni anno. È la prima volta che un gruppo ospedaliero in Italia adotta il supporto dell’IA nell’Imaging senologico.

L’obiettivo è ottimizzare la qualità delle immagini, contribuendo a una diagnosi più accurata e tempestiva. Oggi, infatti, grazie alla diagnosi precoce la percentuale di guarigione completa ha raggiunto l’87%. «Secondo le linee guida della Società Europea di Breast Imaging (EUSOBI) – spiega la prof.ssa Daniela Bernardi, responsabile della Radiologia Senologica e Screening dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Milano –, per le mammelle con densità estremamente elevata sono raccomandati esami aggiuntivi, come la risonanza magnetica, che consente di superare i limiti della mammografia in questa categoria di densità, aumentando l’accuratezza diagnostica