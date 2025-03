Turchia, il video del derviscio che sfida la polizia diventa simbolo della protesta contro Erdogan

Video dalla rete

Le immagini di un manifestante vestito da derviscio rotante, che ha sfidato gli agenti antisommossa durante le proteste a Istanbul, stanno facendo il giro del mondo. L’uomo, indossando i tradizionali abiti dervisci, dal cappello alla gonna, e una maschera antigas, ha eseguito la danza rituale di fronte alle forze dell’ordine, diventando un simbolo della resistenza pacifica.

Nonostante i poliziotti gli abbiano lanciato spray urticante al peperoncino, il manifestante ha continuato la sua performance, apparentemente noncurante dei gas e degli idranti utilizzati per disperdere la folla.