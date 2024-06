Turista italiana bloccata sugli scogli in Spagna: il video del salvataggio in elicottero a pochi centimetri dalle onde

Video dalla rete

Sabato 23 giugno una turista italiana rimasta bloccata su una scogliera in Spagna, lungo la costa di Zumaia, è stata tratta in salvo grazie all’intervento di un elicottero della polizia basca. Il video delle complesse operazioni di prelievo ha avuto larga diffusione sul web e sui social network. Secondo quanto dichiarato dal Dipartimento di sicurezza del governo basco, la ragazza stava camminando sulla scogliera di Flysch e, probabilmente a causa dell’innalzamento della marea, è stata circondata dall’acqua che le ha tagliato ogni via di fuga. Di lì la telefonata ai soccorsi e l’arrivo dell’elicottero che, nonostante la pericolosa vicinanza alle rocce, è riuscito a scendere di quota quanto bastava per permettere ai soccorritori di salvare la ragazza.

