Turista si mette in posa davanti al Colosseo, ma la borsetta prende il volo

Video dalla rete

Bellissima, vestita con un’abbagliante abito in seta bianca e pizzo nero. Tutti gli occhi sono su di lei. E sulla «grande bellezza» del Colosseo alle sue spalle. Ma la telecamera che inquadra la turista, mentre si sistema nella sua posa da cartolina per un perfetto scatto «acchiappa-like» sui social, finisce per immortalare anche l’attimo in cui – con mano lesta e fare disinvolto – un borseggiatore le ruba la borsa da sotto il naso. Lei se ne accorge e la posa è rovinata per sempre. Ma la pioggia di like arriva lo stesso: il profilo Instagram «Welcome to Favelas» che ha diffuso il video, in pochi minuti dalla pubblicazione ha collezionato oltre 10 mila like e molte più visualizzazioni.

