Turisti in fuga dal Giappone per una profezia manga: «Ci sarà un disastro il 5 luglio 2025»

(LaPresse)Una profezia di Ryo Tatsuki che prevede una sciagura nei prossimi giorni starebbe provocando cancellazioni a catena dei viaggi verso il Giappone. Così almeno riportano testate autorevoli. L’autrice di manga giapponese ha previsto un “grande disastro” in arrivo il 5 luglio 2025, nella nuova edizione del fumetto The Future I Saw, pubblicata nel 2021. In passato aveva previsto “un grande disastro nel marzo 2011”: l’11 marzo 2011 un terremoto di magnitudo 9.0 devastò la regione di Tohoku, scatenando lo tsunami che causò il disastro nucleare di Fukushima. Ryo Tatsuki avrebbe “previsto” anche la morte di Freddie Mercury, quella di Lady Diana e la pandemia Covid. Per il Guardian molti turisti avrebbero rinunciato al viaggio in Giappone e tante compagnie aeree avrebbero ridotto il numero di voli verso il Paese.

