«Turisti, tornate a casa!», la protesta a Barcellona. Pistole ad acqua contro i villeggianti seduti al bar

Video dalla rete

Sabato a Barcellona, in Spagna, migliaia di persone hanno manifestato contro il sovraffollamento di turisti in città, che una parte considera insostenibile e dannoso. Barcellona conta circa 1,6 milioni di abitanti e 30 milioni di turisti annuali. Alla manifestazione hanno partecipato 3 mila persone con messaggi come «Turisti, tornate a casa!». Alcuni manifestanti hanno portato con sé delle pistole ad acqua e hanno spruzzato acqua contro i turisti che stavano seduti nei bar e ristoranti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA