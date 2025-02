Tutte le volte che Elon Musk ha «esibito» alcuni dei suoi dodici figli durante eventi pubblici in giro per il mondo

Video dalla rete

(LaPresse) Elon Musk ha spesso portato con sé i suoi figli anche in appuntamenti formali. «Lil X» era con il padre Elon quando ha incontrato il primo ministro dell’India Narendra Modi. Prima ancora era sulle sue spalle nello Studio Ovale con il presidente Donald Trump. Ma i due recenti episodi non sono casi isolati. Il fondatore di SpaceX era con i suoi figli durante un incontro con il presidente della Turchia Erdogan ma anche durante cerimonia commemorativa nel campo di concentramento di Auschwitz, oppure in Germania quando ha visitato uno stabilimento della Tesla.

