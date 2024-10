Tutti gli scontri in tv tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli, storia di un’antipatia feroce: «Piccola», «feroce»

Video dalla rete

Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli, storia di un’antipatia feroce culminata in scontri divenuti cult a Ballando con le stelle.

La prima lite nella seconda puntata di Ballando con le stelle. E’ il 6 ottobre 2024: Lucarelli dice a Bruganelli che sul palco «è piccola».La seconda puntata della querelle va in onda nel programma pomeridiano “La vita in diretta”. Sonia Bruganelli va da Matano per spiegare perché era così aggressiva nella puntata di Ballando: «Avevo una costola rotta, ero nervosa». Poi su Lucarelli: «Lei fa il suo mestiere, ma dopo la mia esibizione sono stata ridicolizzata in maniera feroce. Mi sono difesa con le unghie perché mia figlia era davanti alla tv».

A proposito di figli, sono tre quelli nati dal matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: Silvia, la primogenita, Davide e Adele.E’ proprio a quest’ultima, Adele di 16 anni, che Bruganelli si riferiva nella polemica con la giudice di Ballando iniziata una settimana fa. ​