Ucraina, Macron interrompe e corregge Trump sui soldi dell’Europa: «Noi vogliamo essere risarciti dalla Russia, non dall’Ucraina»

(LaPresse) Emmanuel Macron interrompe e corregge Donald Trump davanti ai giornalisti durante la sua visita alla Casa Bianca. Il presidente francese e quello americano stanno parlando dei prestiti all’Ucraina per sostenere i costi della guerra contro la Russia. «L’Europa ha prestato i suoi soldi e li rivuole indietro», afferma Trump, ma il capo dell’Eliseo lo ferma toccandogli il braccio e precisa: «Noi abbiamo pagato e vogliamo che sia la Russia a risarcire attraverso i loro beni che sono congelati in Europa ma che al momento non possiamo considerare nostri». «Se credete a questa narrazione va bene, loro riavranno i loro soldi e noi no», chiude ironico il presidente Usa.

