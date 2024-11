Uffizi, il grande cavallo marmoreo torna a «nitrire» al centro della sala della Niobe

Video dalla rete

Dopo quasi due decenni di assenza dalla scena, uno dei protagonisti della collezione di antichità della Galleria degli Uffizi, il grande cavallo marmoreo, scultura romana databile tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C., torna a «nitrire» al centro della sala della Niobe, al secondo piano del museo, esattamente dove aveva troneggiato per un secolo, dagli inizi del Novecento fino al 2006; e, per la prima volta, un nuovo sistema di illuminazione mostra in tutto il loro cromatismo i giganteschi dipinti di Rubens, Suttermans e Grisoni appesi alle pareti.

