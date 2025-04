Uk, l’ultraleggero vola a bassa quota, colpisce il tetto di una casa e precipita

Video dalla rete

Le immagini mostrano il momento in cui un ultraleggero che vola a bassa quota tocca il tetto di una casa e precipita in strada. È accaduto sabato 12 aprile in una via del Whitecliff Bay Holiday Park, poco dopo il decollo dall’aeroporto di Bembridge sull’Isola di Wight. Una delle due persone a bordo ha rimediato lievi ferite; dopo l’impatto l’aereo è andato a fuoco ed è stato distrutto dalle fiamme.

