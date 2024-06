Umberto Bossi al seggio accompagnato dal figlio Renzo

Video dalla rete

(LaPresse) Il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, ha votato domenica mattina per le Europee presso la scuola di via Fabriano, a pochi passi da via Bellerio a Milano, accompagnato dal figlio Renzo.

Il Senatur era atteso al seggio per questo pomeriggio, ma dopo la notizia che avrebbe scelto di sostenere Marco Reguzzoni, esponente del Comitato Nord oggi candidato indipendente nelle liste Forza Italia per la circoscrizione Nord-Ovest, Bossi ha anticipato i tempi per evitare la ressa di giornalisti.

