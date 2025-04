Un anno fa Lara Leito ammirava Sinner sugli spalti di Montecarlo: «I don’t speak italian»

Video dalla rete

«I don’t speak italian». E fugge via. Lara Leito, modella russa di 31 anni, scoperta dal nostro obiettivo sulle tribune del Country Club di Montecarlo, preferiva prendere la via dell’uscita. Solo dopo esser rimasta molti minuti in piedi in tribuna ad ammirare Jannik Sinner durante un allenamento con il coach Vagnozzi. Il tutto accade poco più di un anno fa: era il 5 aprile 2024.

«Siamo amici, ci seguiamo su Instagram. No, no… non sono io Maria Braccini (ex di Jannik, ndr). Io mi chiamo Lara, Lara». Saluta e va via. Dall’amicizia è forse sbocciata una relazione. Infatti, secondo il settimanale «Chi », Sinner avrebbe iniziato a frequentarsi con la ex compagna dell’attore Adrien Brody, due volte premio Oscar. Sarebbe stata archiviata dunque, dal numero uno del tennis mondiale, la storia con la tennista Ana Kalinskaya, anche lei russa. Tra Jannik e Lara sarebbe scoppiato l’amore, a suggellarlo ci sarebbe la foto di un bacio sulle strade di Montecarlo.

