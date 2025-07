«Un cedimento strutturale, così l’insegna è collassata»: i vigili del fuoco spiegano cosa è accaduto sul tetto della torre Hadid a Milano

Video dalla rete

La chiamata ai vigili del fuoco alle 6.37 di lunedì mattina: ha ceduto la struttura interna dell’insegna Generali. Non ci sono feriti. Transennata la zona: centinaia di persone seguono l’intervento.​​A quanto si apprende, tra le ipotesi del cedimento dell’insegna posta sul grattacielo Generali di Milano – di cui ancora devono essere accertate le cause – ci potrebbe essere «il cedimento strutturale di uno dei nodi, si tratta di tiranti in acciaio, che tengono l’insegna sulla Torre Hadid».