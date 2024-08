Un lince selvatica «posa» per una telecamera nascosta nella foresta

Video dalla rete

Una bellissima lince canadese è stata sorpresa a «posare» per una telecamera nascosta nei boschi degli Stati Uniti. L’insolito video è stato condiviso dai biologi del Voyageurs Wolf Project, che studia i lupi nell’ecosistema Greater Voyageurs in Minnesota. Il filmato mostra l’animale che passeggia con disinvoltura nella foresta e poi si mette in posa a pochi metri dalla telecamera, offrendo un’opportunità unica per una visione ravvicinata. Poi si allontana con calma.