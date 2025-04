Un lupo avvistato in piazzale Abbiategrasso a Milano

Video dalla rete

L’ultimo avvistamento di un lupo risale alle 23 di mercoledì 2 aprile. Piazza Abbiategrasso, a sud della città, a pochi passi dalla fermata del metrò. A riprendere l’esemplare con il cellulare sono due giovani di ritorno in macchina da una serata. Passano un paio di ore, e un altro ragazzo si accorge dell’animale selvatico, sempre all’altezza del capolinea della M2. Lupi in città. Nessun allarme, chiariscono gli esperti, ma un fenomeno in crescita e nuovo per Milano: nell’ultimo mese e mezzo, dal 22 febbraio, sono stati tre gli incontri ravvicinanti con esemplari di canis lupus lupus, nome scientifico dei carnivori che dai boschi, dalle aree agricole (come il parco agricolo Sud) si spostano verso i centri abitati.

