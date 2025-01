Un meteorite cade davanti a casa: il fenomeno ripreso per la prima volta da una telecamera di sorveglianza

Video dalla rete

Un evento straordinario ha avuto luogo a Prince Edward Island, Canada, dove un meteorite è caduto per la prima volta catturato in video e audio da una telecamera di sicurezza. Secondo Chris Herd, scienziato dell’Università dell’Alberta, il meteorite ha lasciato una piccola ammaccatura nel camminamento di Laura Kelly e del suo compagno Joe Velaidum, che hanno scoperto la roccia al loro ritorno da una passeggiata.Dopo aver notato una strana polvere grigia sul loro vialetto, la coppia ha esaminato il filmato della loro telecamera di sicurezza, rimanendo sbalordita nel vedere il momento esatto in cui il meteorite è atterrato, producendo un forte rumore simile a un colpo. Questo momento è stato confermato come la prima registrazione audio di un meteorite che colpisce il suolo.Il meteorite, ora noto come “Charlottetown Meteorite”, è stato identificato come una condrite ordinaria, il tipo più comune di roccia spaziale che colpisce la Terra. La roccia ha un peso di circa sette grammi e dopo l’impatto ha disperso polvere in un motivo a stella sul vialetto. Herd ha documentato l’impatto e ha recuperato campioni per la collezione di meteoriti dell’università, sottolineando l’importanza scientifica di questa scoperta unica.

