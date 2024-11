Un migliaio di manifestanti in piazza ad Amsterdam dopo l’aggressione agli israeliani: arresti e tensioni con la polizia

Video dalla rete

Una folla di circa un migliaio di persone si è radunata oggi – domenica 10 novembre – in strada ad Amsterdam, in piazza Dam, in seguito agli scontri tra tifosi del Maccabi Tel Aviv e dell’Ajax. La polizia ha intimato ai manifestanti di lasciare la piazza e, in un post su X, ha comunicato che arresterà chi si rifiuterà di farlo. Ad ora sarebbero circa 4 le persone fermate. Le immagini dell’inviato mostrano i cori pro-Palestina lanciati in piazza Dam ed episodi di scontri tra manifestanti e polizia.

