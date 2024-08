Un «pesce dagli inferi» lascia a bocca aperta gli escursionisti in Australia

Video dalla rete

Mentre camminavano lungo le distese di fango della remota regione di Pilbara, in Australia, un gruppo di escursionisti si è imbattuto in un pesce dall’aspetto estremamente inquietante in un piccolo buco nel terreno. Uno degli escursionisti ha avvicinato un palo alla creatura che lo ha azzannato improvvisamente con i suoi denti affilati. Molti i commenti al video pubblicato su YouTube. Qualcuno sostiene si tratti di un cosiddetto «Jawfish»; per altri si tratta di uno «Stargazer» (Astroscopus guttatus). «Questo video mi ha convinto a non mettere mai piede in una palude fangosa finché avrò vita» commenta un utente.

