Un pezzo di neve vola dal tetto di un’auto e si schianta sul parabrezza: il video della dashcam fa paura

Video dalla rete

Un blocco di neve compatta che vola via da un veicolo in arrivo e si schianta contro il parabrezza di un camion: è successo il 9 gennaio scorso, in Kansas. Il video drammatico, ripreso da una dashcam, sottolinea i pericoli di non rimuovere correttamente neve e ghiaccio dai veicoli prima di mettersi in viaggio. L’ufficio dello sceriffo di Chase ha esortato gli automobilisti a prendere ulteriori precauzioni. L’autista del camion è riuscito a fermare il veicolo in sicurezza nonostante l’incidente e ha riportato piccoli tagli a causa del vetro frantumato.

