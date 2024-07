Un pulcinella di mare ripreso mentre passeggia in un campo di fiori

Video dalla rete

Il fotografo Alex Smillie, di 28 anni, è un grande fan dei pulcinella di mare ed è riuscito nell’impresa di filmarne uno mentre si diverte a curiosare per un campo colorato pieno di fiori, nel paesaggio idilliaco delle Isole Shetland, in Scozia. «I pulcinella di mare sono uccelli così belli. Hanno personalità individuali incredibili ed erano molto curiosi di me e della mia attrezzatura fotografica quando si avvicinavano a pochi centimetri», ha detto Smillie.