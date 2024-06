Un testimone dell’incidente di Satnam: «Abbiamo chiesto a Lovato di chiamare i soccorsi, ma lui diceva che era morto»

Video dalla rete

A parlare, durante la manifestazione a Latina di martedì 25 giugno, Ranjeet, testimone dell’incidente in cui è rimasto ferito Satnam Singh, privato del soccorso da parte di Antonello Lovato, l’imprenditore presso cui lavorava. Satnam è morto circa 24 ore dopo in ospedale. Il testimone lavorava presso i Lovato senza contratto, anche lui è un irregolare, come lo erano Satnam e la moglie Sony. «Ho sentito le urla del datore di lavoro e di Satnam: sono corso e l’ho visto incastrato sotto il macchinario senza un braccio. Tutti chiedevamo al datore di lavoro di chiamare i soccorsi ma non c’era verso, perché diceva che era morto. Non c’era più nulla da fare».

