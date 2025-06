Un timelapse epico cattura 77 minuti di vita di un tornado in appena 1 minuto

Video dalla rete

Aaron Jayjack, autore delle riprese, ha raccontato di aver assistito a uno dei tornado più affascinanti della sua carriera. “Era incredibilmente fotogenico — sono riuscito a posizionarmi a ovest del tornado in modo da cogliere il controluce del sole, che gli conferiva un aspetto spettrale e quasi irreale”, ha spiegato.

Il tornado catturato in Nebraska, Usa, caratterizzato da una lentezza insolita, gli ha permesso di mantenere la posizione per oltre cinque minuti in diverse fasi.

Fortunatamente, il fenomeno si è manifestato in una zona disabitata, causando danni limitati a pochi alberi e pali elettrici.

“È rimasto attivo per un tempo eccezionalmente lungo, oltre 77 minuti, e la mia telecamera a 360 gradi ha registrato l’intero ciclo di vita del tornado”, ha aggiunto Jayjack.