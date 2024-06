Un turista smaschera la «frode» delle famose cascate in Cina scoprendo un tubo

Video dalla rete

Il parco naturale di Yuntai, nel nord della Cina, attira ogni anno milioni di turisti. Le riprese video mostrano ora che la più grande attrazione del parco è una bufala. Un turista ha condiviso in questi giorni un video registrato dalla cima della cascata: mostra come la «meraviglia naturale» sia in realtà alimentata artificialmente da un tubo.

In un comunicato, l’autorità del parco ha spiegato che la cascata è stata sottoposta a «un piccolo miglioramento durante la stagione secca».

