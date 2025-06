Un uomo spende 300mila dollari per girare il mondo con il suo gatto

Video dalla rete

Un gatto giramondo ha percorso più di 600.000 miglia (circa 1 milione di chilometri) in giro per il mondo insieme al suo padrone, scalando creste vulcaniche, rilassandosi in resort nella giungla e facendo escursioni nell’entroterra del Colorado, tra le altre cose. Il gatto, di 8 anni, si chiama Simon, e il suo padrone JJ Yosh. L’uomo, un influencer 42enne di Boulder, Colorado, ha speso oltre 300.000 dollari (oltre 260mila euro) in viaggi, voli, attrezzatura e altri oggetti pet-friendly per documentare le loro straordinarie avventure insieme. Ha dichiarato: «La maggior parte dei video cattura la magia del momento, che si tratti di Simon che cammina accanto a me o appollaiato sul mio zaino mentre attraversiamo un sentiero impervio. È surreale e allo stesso tempo rassicurante, vivere la natura con il mio migliore amico vicino».