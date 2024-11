Un video a colori mostra il viaggio su una ferrovia sospesa nella Germania di inizio 900

Video dalla rete

Questo breve filmato intitolato «The Flying Train» (ovvero «Il treno volante») ha ben 122 anni. È stato filmato infatti nel 1902 in Germania, nella città di Wuppertal, e mostra come doveva apparire fare un giro sulla celebre ferrovia sospesa della città. Ferrovia che è ancora in funzione, dopo tutti questi anni: si chiama Wuppertaler Schwebebahn ed è uno dei pochi servizi metropolitani di questo tipo ancora in funzione. Il video è stato diffuso (in bianco e nero) dal Museum of Modern Art di New York sul suo account YouTube nel 2020, ma in seguito è stato corretto, rallentato e soprattutto colorato da un esperto di grafica digitale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA