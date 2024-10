Un video in timelapse mostra come viene prodotto un piumone

Video dalla rete

Dalla preparazione dell’imbottitura alla cucitura e al confezionamento: tutte le fasi di lavoro necessarie a produrre un piumone sono raccolte in questo video accelerato di pochi secondi. Questo tipo di video, che soddisfano la curiosità riguardo a come vengono realizzati alcuni lavori artigianali, ottengono spesso un grande e sorprendente successo sui social. Per questo motivo vengono detti «oddly satisfying», stranamente soddisfacenti. Questo video della lavorazione di un piumone è stato pubblicato su Instagram e riprodotto oltre 6,5 milioni di volte.

