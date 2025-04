Video dalla rete

Una telecamera di sicurezza ha ripreso il momento terrificante in cui una coppia è sfuggita per poco alla morte quando un fulmine li ha colpiti pochi secondi dopo essere saliti in macchina, nel bel mezzo di uno dei tanti intensi temporali che hanno colpito lo stato americano dell’Arkansas negli ultimi giorni.

