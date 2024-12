«Una giornata pazzesca», nel corto per Telethon Mattarella incontra la piccola Mavi

Video dalla rete

Sergio Mattarella attore per un giorno nel cortometraggio realizzato per Fondazione Telethon con la regia di Francesca Archibugi e prodotto da Fandango con Rai Cinema. In occasione della 35esima Maratona di Fondazione Telethon sulle reti Rai, in programma da sabato 14 a domenica 22 dicembre, Rai Cinema ha realizzato un film e questa volta dal titolo “Una giornata pazzesca”. Il cortometraggio racconta la storia di Maria Vittoria, per gli amici “Mavi”, una bambina di 10 anni affetta da SMA, atrofia muscolare spinale, una patologia neuromuscolare caratterizzata dalla progressiva morte delle cellule nervose del midollo spinale. Mavi ha un grande sogno, quello di diventare una famosa giornalista, che nel cortometraggio esaudisce perché incontra e intervista il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che per la prima volta compare in un cortometraggio in cui interpreta come attore proprio se stesso. Questa patologia colpisce circa 1 neonato ogni 10.000 e costituisce la più comune causa genetica di morte infantile: per questa malattia grazie a Fondazione Telethon sono stati finanziati 37 progetti di ricerca e coinvolti 51 ricercatori. Questo è il diciannovesimo corto prodotto da Rai Cinema per Fondazione Telethon e sarà diffuso attraverso tutti i canali digitali della Fondazione, della Rai e di Fandango e sul sito del Quirinale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA