Una lince rossa si intrufola nel giardino del resort

Video dalla rete

Una lince rossa si è avvicinata a un uomo sdraiato vicino a una piscina in un complesso condominiale a Naples, in Florida, martedì 7 maggio. Kevin Mario, residente in Florida, che ha catturato questo filmato, ha detto a Storyful di essere rimasto calmo durante l’incontro. «So che possono diventare aggressivi se minacciati. Sembrava molto affamata e stanca. Abbiamo sempre avuto un contatto visivo», ha detto. (Storyful)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA